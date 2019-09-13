ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نورهان: ابني شغلني عن مسيرتي الفنية.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:40 م
الفنانة نورهان وابنها
الفنانة نورهان وابنها معاذ
خالد محيي الدين
قالت الفنانة نورهان، إن ابنها "معاذ" شغلها بشكل كبير عن مسيرتها الفنية، حيث تولي اهتماما وأولوية كبيرا بتربيته.

ونوهت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن اهتمامها الشديد بابنها كان دافعا كبيرا لعملها بالتدريس، حتى تكون مطلعة بشكل أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه.

وتابعت، أن تجربة التدريس كان لها أثر إيجابي كبير على شخصيتها وحياتها، حيث تتعامل بشكل يومي مع الأطفال، والذي ينال جزءا أكبر من أولوياتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوائل طلبة الكليات العسكرية: تعلمنا الانضباط والالتزام .. وجاهزون لحماية بلدنا

سوسن بدر: بحب شغلي قوي وأكره تكرار الأدوار

الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. فيديو

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

في اللحظات الاخيرة لـ الميركاتو.. صفقة مدوية منتظرة بين الاهلي وبيراميدز

الحياة تتغير.. ماذا قال أحمد شوبير بعد إصابة مؤمن زكريا

بعد تعيين المستشار حمادة الصاوي في المنصب.. تعرف على آلية اختيار النائب العام بقانون السلطة القضائية

الإفتاء توضح حكم أخذ البقشيش والإكرامية من الزبون.. فيديو

تركية تسعى للشهرة .. محمد النني يتجاهل الرد على فتاة "ظاهرة الانستجرام"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور