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صرف المرتب مسبقا.. تعرف على مزايا كارت الموظفين البنكي .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:42 م
كارت ميزة
كارت ميزة
عمرو ممدوح
قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، إنه سيتم اتاحة الشراء الكترونيا لدى موظفى الدولة من خلال تحديث البطاقات البنكية للموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالكارت الجديد "كارت ميزة" تدريجيا خلال سنة لكافة العاملين بالدولة.

وأضاف حامد، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الكارت يتيح ميزة استخدام الكارت دون الدخول في الماكينة، مشيرا إلى أن ذلك يطيل من عمر الكارت، ويسهل عملية الصرف.

وأوضح مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، أنه بمجرد تقريب الكارت من ماكينة البنك، يتم قراءة بيانات الكارت، مشيرا إلى أن هناك ميزة جديدة لأول مرة وهي ميزة الراتب المسبق، حيث يمكن صرف ثلث المرتب مسبقا، ولك في شكل مشتريات.

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