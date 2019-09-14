متحدث الحركة الوطنية: مؤتمر الشباب نموذج ديمقراطي رائع للحوار المباشر

قال خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية وأمين الإعلام بالحزب، إن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمقرر انعقاده اليوم بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، بمثابة تجربة ملهمة لجميع دول العالم وفريدة من نوعها، فلأول مرة يقف رئيس دولة أمام أبناء شعبه من الشباب يحاورهم وجها لوجه في قضايا المجتمع والدولة ويستمع إلى أرائهم ومشاكلهم ويوجه بحلها في اسرع وقت مشددًا علي ان ما ينجم عن المؤتمر من افكار ورؤي ومقترحات بلا شك تجلب الخير لمصر وتحدث حراك سياسي نحن أحوج إليه خلال المرحلة الراهنة.





وأردف خالد العوامي فى بيان له: أن ما نشهده في مؤتمر الشباب من فاعليات ونقاشات يؤكد اننا أمام منصة تفاعلية قوية للنقاش الحر والحوار الهادف المليء بالود والألفة بين رئيس الدولة وشباب مصر، مشيرًا إلي أن الدولة تقدم من خلال هذا المؤتمر نموذج رائع في التواصل المباشر والفعال مع الشباب والاستماع إلى مشاكلهم وتبني مواهبهم وغرس قيم الولاء والانتماء فيهم بما يعكس حرص الرئيس السيسي واهتمامه بالتعرف على ما يدور في عقول وآراء شباب الوطن وما يتبادر الي أذهانهم من استفسارات وأسئلة يقتضي الرد عليها بإجابات تزيل اللبس وتكشف أمامهم الحقائق مجردة وذلك بلا شك يساهم وبقدر كبير في تعزيز الثقة ومد جسور التواصل والحوار الفعال بين الشعب والرئيس وتلك هي قمة الديمقراطية.



