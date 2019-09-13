جيانا فاروق تصل القاهرة بعد التتويج بذهبية البريميرليج باليابان

استقبلت روابط الرياضية البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر فى الكاراتيه بالورود بعد المشاركة في بطولة البريميرليج في اليابان والتتويج بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق بعد منافسات قوية ونتائج متميزة بدأتها بالفوز في دور ال32 علي بطلة روسيا آنا رودين بالترجيح ،والفوز في دور ال16 علي بطلة اليابان مايا سوزوكى علي ارضها 1/0.



كما سحقت بطلة الاكوادور جاكلين فاكتوس في الربع نهائي بنتيجة 8/0 والتغلب علي المصنفه الاولي عالميا واوليمبيا الصينيه شاو يان يين 5/0 والفوز في النهائي علي بطلة فرنسا ليلي هيرتولت 4/ 3.



وأعربت البطلة العالمية جيانا فاروق عن تفاؤلها بالحصول على الميدالية الذهبية علي الأراضي اليابانيه التي تستضيف الحدث الأوليمبي العام القادم وتوجهت بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي مساندته وتشجيعه، وإلى البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمي إليه البطلة وإلى محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة ،وإلى روابط الرياضيه الوكيل الحصري لها، كما وجهت الشكر لكل من محمد عبد الرجال المدرب الخاص بها و عمرو سعد.



تعتبر بطولة البريمرليج من أقوى البطولات العالمية في الكاراتية ومحطة هامة فى اصافة نقاط للتصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.