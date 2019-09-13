رغم موهبته .. نورهان: خفت علي ابني من فتنة الفن

قالت الفنانة نورهان، إنها منعت ابنها من التمثيل في سن مبكرة، حيث يقع نجوم الفن من الاطفال في الكثير من المشاكل في مجالهم الفني بعد وصولهم لسن معينة، مؤكدة "انا خفت على ابني من فتنة الفن".



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، بأن هناك الكثير من نماذج الأطفال الفنانين حول العالم والذين انتهت حياتهم بمجرد نموهم والانتهاء من مرحلة الطفولة.



وتابعت، أن ابنها موهوب في العديد من المجالات الفنية مثل الرسم والرقص، فضلا عن تمتعه بحياة اجتماعية جيدة والتي لاحظتها خلال تصوير مسلسل هبة رجل الغراب، حيث كون ابنها "معاذ" الكثير من العلاقات الجيدة مع الطاقم الفني.