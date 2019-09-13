الجيش الليبي: أحبطنا هجوما على قاعدة الجفرة بتدبير من تركيا .. فيديو

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إحباط الجيش الليبي عملية هجوم فاشلة على قاعدة الجفرة الجوية بتدبير من تركيا، مشيرا إلى إن انقرة تحاول التأثير بشكل سلبي على الجيش وتقدمه في العاصمة طرابلس.



وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أن" العناصر الإرهابية تحاول قطع الإمدادات النارية الخاصة بالقوات الجوية الليبية"، وتابع:"هذا الهجوم سبقه تمهيد إعلامي كبير من أبواق الإخوان والعناصر الإرهابية وكان هناك بعض المحاولات لصرف النظر عن هذا الهجوم".



وأكمل خالد المحجوب أن "الجيش الليبي يقظ وكان يتابع تلك العملية الإرهابية وأوهمنا الإرهابيين بأننا لا نعلم شيئا عن هذا الهجوم، ولكن تم ضرب 3 طائرات مسيرة تدعم الهجوم وضرب المحاور البرية لقطع الطريق أمام الإرهابيين للوصول إلى الجفرة والهلال النفطي".

