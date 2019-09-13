فالفيردي يثير الشكوك حول مشاركة ميسي أمام بوروسيا دورتموند.. تفاصيل



وقال فالفيردي في تصريحات له اليوم عن مواجهة برشلونة وفالنسيا انه من الصعب ان يلحق ميسي بمواجهة بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري الأبطال.



وعن موعد عودة ميسي قال:" لقد حصل على فترة راحة قصيرة للتعافي من إصابة في الساق، ولذلك تعاملنا بهدوء، وميسي لاعب حاسم، ونأمل أن يعود قريبًا وأن يكون في حالة جيدة، حيث لا نريد أن نعود خطوة إلى الخلف".



وقال فالفيردي عن مواجهة فالنسيا:" "فالنسيا قام بتغيير مدربه منذ يومين فقط، ولم يكن هناك الكثير من الوقت لتعديل بعض الأشياء، وهو فريق حقق نتائج جيدة" مستطردا:" مثال واضح على تطبيق الطريقة الكلاسيكية (4-4-2)، والتي يلعب بها بشكل جيد للغاية، وكان ذلك واضحًا في نهائي الكأس".

اثار ارنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، الشكوك حول موقف النجم الارجنتيني المخضرم ليونيل ميسي من المشاركة في مواجهة بوروسيا دورتموند في افتتاحية دور مجموعات دوري ابطال اوروبا.