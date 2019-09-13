دوبليرة فقدت ذراعها في موقع التصوير تقاضي منتجي فيلم شهير.. صور

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر الخميس، إن "أوليفيا جاكسون"، دوبليرة الممثلة الأمريكية الشهيرة "ميلا جوفوفيتش"، والتي فقدت ذراعها في موقع تصوير فيلم "Resident Evil: The Final Chapter" فيما كانت تحل محل "جوفوفيتش" في أداء أحد المشاهد الخطيرة قبل أربع سنوات، قامت مؤخرًا بمقاضاة منتجي الفيلم، بعد أن قدما لها تأمينًا "غير كافٍ" لا يغطي سوى 33 ألف دولار فقط من فواتيرها الطبية، بحسب وصفها.



وأفادت الصحيفة بأنه تم رفع الدعوى القضائية في ولاية "كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.



وكانت "أوليفيا جاكسون" فقدت ذراعها الأيسر، كما تعرضت إلى إصابة في خدها حيث تمزق اللحم منه، جراء حادث مروع في موقع تصوير الفيلم بجنوب إفريقيا في سبتمبر عام 2015، حيث كانت تحل محل الممثلة الأمريكية في أداء أحد مشاهد الأكشن، وكانت تقوم في ذلك المشهد بقيادة دراجة نارية على سرعة 40 ميلا في الساعة، عندما اصطدمت برافعة كانت تحمل كاميرا التصوير.



الجدير بالذكر أن قوة الاصطدام كانت شديدة لدرجة أنها أصيبت بكسور متعددة في العمود الفقري ومحجر العين والضلوع والترقوة، وكذلك تمزق إبهامها، وأصيبت بنزيف وتورم في المخ؛ ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ ذراعها الأيسر، وكان لابد من بتره.



وليس ذلك فحسب، إذ أنه مع فقدان ذراعها وإصابتها بشلل في الجانب الأيسر من رقبتها وباختلال في العضلات، فقد أصيب العمود الفقري بتشوه والتواء، وهو ما تسبب في أن تكون إحدى ساقيها أقصر من الأخرى، وفقًا لما ورد في تفاصيل الدعوى القضائية.



وكان ذلك الحادث موثقًا، وقد تمت الإشادة بـ"جاكسون" في أعقاب ما حدث بعد أن تعهدت بأن تظل إيجابية وتحاول التعافي مما مرت به، وألا تسمح له بأن يدمر حياتها.



وقالت "جاكسون"، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، إن منتجي الفيلم "جيريمي بولت" و"بول أندرسون" قاما بالتخلي عنها بعد أن وعدا بتغطية كافة نفقاتها الطبية عندما كانت في غيبوبة جراء الحادث، مؤكدة على أن مبلغ الـ33 ألف دولار الذي تم توفيره لا يغطي تكلفة حتى واحدة من العمليات الجراحية العديدة التي تحتاج إليها.



ونقلت "ديلي ميل" عن المحامي الذي يتولى القضية "جوليان تشامبرلين"، قوله إنه من الممكن أن تحتاج موكلته إلى 10 عمليات جراحية أو أكثر، ذلك بالإضافة إلى أنها في حاجة إلى أطراف صناعية وعلاج ومساعدات، وكلها أمور قد تكلف "عشرات أو مئات الآلاف من الجنيهات".



وتزعم "جاكسون" أن المشكلة في الأساس حدثت نتيجة لإجراء تغييرات في المشهد في اللحظة الأخيرة دون أن يتم التشاور معها بشأنها؛ وهي لم تذكر في دعوتها القضائية كم بلغت التكلفة الإجمالية للرعاية الطبية التي احتاجت إليها حتى الآن، أو حجم المبلغ الذي سوف تحتاج إليه مستقبلًا، لكنها قالت إنه قد طُلب منها في أعقاب الحادث التوقيع على اتفاقية السرية وعدم الإفشاء في مقابل قيام شركة الإنتاج بدفع تكاليف الرعاية الطبية التي تحتاجها.



وأشارت إلى أنه عندما رفضت ذلك، واجهت تهديدًا بعدم دفع تكاليف عملية جراحية كانت تحتاج إليها، لكن تم دفع ثمنها في نهاية المطاف.



يذكر أن "جاكسون" سبق وأن قامت برفع دعوى قضائية في جنوب إفريقيا، لكن محامي المنتجين "بولت" و"أندرسون" طالبوا برفض الدعوى، وتم رفضها بالفعل.



وكان فيلم "Resident Evil" قد حقق نحو 24 مليون دولار في الولايات المتحدة، و312 مليون دولار على مستوى العالم، وفقًا لما ورد في تفاصيل الدعوى القضائية.