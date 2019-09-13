قانون الرى الجديد.. الفلاحين تطالب بتغليظ عقوبة التعدى على الزراعات ونهر النيل .. المنتجين الزراعيين: المياه لا تصل أراضينا..ونتمنى عدم وجود تعارض بينه وبين قانون الزراعة

الفلاحين :
نطالب بتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل
المنتجين الزراعيين :
المنتجين الزراعيين :
المياه لا تصل أراضينا بسبب التعديات
يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، حيث جاء القانون الجديد للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها .
ورصد "صدى البلد" تقريرًا حول قانون الرى الجديد وكيف يخدم الفلاحين ويعود بالنفع عليهم ،وذلك قبل مناقشه بالبرلمان .
فى البداية ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن نهر النيل يعد أغلى ما تملك مصر فهو بالفعل شريان الحياة ، مطالبًا بتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتلويث المجارى المائية المصرية.
وناشد "أبو صدام" ، أن تصل العقوبات إلى حد الردع لإن هناك العديد من التعديات على نهر النيل خلال الفترة الماضية مما يعانى منه الشعب المصري كله وليس الفلاح لذا على البرلمان أن يوافق على قانون الرى الجديد.
وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه بالرغم من التشديدات والعقوبات فمازالت بعض السيارات تلقى بالمخالفات فى الموارد المائية مما يؤثر على المياه التى يحتاجها كل مزارع.
وأضاف أن مواد قانون الرى الجديد لا تتعارض مع قانون الزراعة بأى شكل من الأشكال.
وناشد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، البرلمان بضرورة إقرار قانون الرى الجديد وذلك لوقف التعديات على نهر النيل، حيثُ أنه شريان وقلب الزراعة فى مصر، مع تغليظ عقوبات المتعديين على مياه النهر.
ونوه "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الفلاحين يعانون بسبب عدم وصول المياه إلى الأراضى الزراعية بسبب تلك التعديات، مضيفَا أن وضع شروط حول كيفية إدارة وتطوير نظم الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية من أهم بنود قانون الري الجديد الذى سيتم مناقشته بالبرلمان.
وأكد "نقيب المنتجين الزراعيين ، أنه يجب أن يتوافق قانون الرى الجديد مع قانون الزراعة ؛ بحيثُ يكمل كل منهما الآخر ولا تتعارض إحدى مواده مع الآخر.
وأضاف أن إصدار التشريعات والقوانين حكم مسألة التعديات على الأراضى الزراعية وتم تغليظ العقوبات وفرض الغرامات من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه مما كان له أثر كبير على منع التعديات.
ويلزم قانون الري الجديد الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، كما حظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد المقبل، حيث جاء القانون الجديد للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها .
ورصد "صدى البلد" تقريرًا حول قانون الرى الجديد وكيف يخدم الفلاحين ويعود بالنفع عليهم ،وذلك قبل مناقشه بالبرلمان .
فى البداية ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن نهر النيل يعد أغلى ما تملك مصر فهو بالفعل شريان الحياة ، مطالبًا بتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتلويث المجارى المائية المصرية.
وناشد "أبو صدام" ، أن تصل العقوبات إلى حد الردع لإن هناك العديد من التعديات على نهر النيل خلال الفترة الماضية مما يعانى منه الشعب المصري كله وليس الفلاح لذا على البرلمان أن يوافق على قانون الرى الجديد.
وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه بالرغم من التشديدات والعقوبات فمازالت بعض السيارات تلقى بالمخالفات فى الموارد المائية مما يؤثر على المياه التى يحتاجها كل مزارع.
وأضاف أن مواد قانون الرى الجديد لا تتعارض مع قانون الزراعة بأى شكل من الأشكال.
وناشد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، البرلمان بضرورة إقرار قانون الرى الجديد وذلك لوقف التعديات على نهر النيل، حيثُ أنه شريان وقلب الزراعة فى مصر، مع تغليظ عقوبات المتعديين على مياه النهر.
ونوه "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الفلاحين يعانون بسبب عدم وصول المياه إلى الأراضى الزراعية بسبب تلك التعديات، مضيفَا أن وضع شروط حول كيفية إدارة وتطوير نظم الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية من أهم بنود قانون الري الجديد الذى سيتم مناقشته بالبرلمان.
وأكد "نقيب المنتجين الزراعيين ، أنه يجب أن يتوافق قانون الرى الجديد مع قانون الزراعة ؛ بحيثُ يكمل كل منهما الآخر ولا تتعارض إحدى مواده مع الآخر.
وأضاف أن إصدار التشريعات والقوانين حكم مسألة التعديات على الأراضى الزراعية وتم تغليظ العقوبات وفرض الغرامات من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه مما كان له أثر كبير على منع التعديات.
ويلزم قانون الري الجديد الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، كما حظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.