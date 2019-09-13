اللواء صفوت كامل: الميكروباص ينقل 9 ملايين مواطن يوميا .. فيديو

قال اللواء صفوت كامل، أستاذ إدارة أزمات المرور، إن هيئة النقل العام تنقل نحو 3 ملايين مواطن يوميا، أما الميكروباص فينقل نحو 9 ملايين، موضحا أنه لا يجب أن نستهين بدوره في النقل.



وأضاف كامل، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سائق الميكروباص يجب أن يحمل رخصة درجة ثالثة، وذلك لأنه يقود مركبة تحمل 17 شخصا.



وأوضح أستاذ إدارة أزمات المرور، أنه يجب تشديد إجراءات وقواعد حصول قائدي المركبات العامة مثل الميكروباص، على الرخصة، وذلك لحماية المواطنين، ويكون قائد المركبة على درجة عالية من الكفاءة.

