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منذ الثانوية العامة.. نورهان تروي بداية مسيرتها الفنية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:06 م
نورهان
نورهان
خالد محيي الدين
قالت الفنانة نورهان، إنها لم تعش فترة الدراسة الجامعية، إذ كانت تعمل خلالها مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "الحاج متولي"، لافتة إلى أن نور الشريف قد رشحها للعمل معه بعد دورها في مسلسل "حضرة المحترم" مع الفنان "أشرف عبد الباقي".

وأوضحت "نورهان" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستديو مصر"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن والديها قد شجعاها على المشاركة في برنامج الأطفال في عن دروس الموسيقية، حتي بدأت في العمل الدرامي خلال دراستها في المرحلة الثانوية.

ونوهت نورهان، إلى أنها أحبت العمل في المجال الفني والدرامي خلال دورها في مسلسل سوق العصر مع الفنان "أحمد عبد العزيز".

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