رئيس إنبي السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى مؤمن زكريا

أكد المهندس ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق أن مسئولي النادى الأهلي يتحملون مسؤولية ما وصل إليه مؤمن زكريا لاعب الشياطين الحمر من تراجع فى حالته الصحية.



وقال رئيس نادى إنبي السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أحزنتنى أمس الحالة التى شاهدت عليها اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى مهيب عبد الهادى ، ولعل سبب حزنى الشديد على هذه الحالة التى وصل إليها لاعب موهوب مثل مؤمن زكريا هو معاصرتى ( عندما كنت رئيسًا لنادى إنبى فى عام ٢٠١٤ ) للصراع الذى كان دائرًا وقتها بين قطبى الكرة المصرية فى محاولة كل منهما لضم اللاعب إليه لموهبته الرائعة وأدائه العالى .. وأتذكر أن الكابتن مؤمن كان مثاليًا ومحترمًا إلى أقصى حد فى موقفه من الأزمة التى كانت قائمة فى ذلك الحين بين ناديه الأصلى " إنبى " وبين " نادى الزمالك " بسبب وجود مستحقات متأخرة لنادى إنبى طرف نادى الزمالك وكان رئيس النادى يرفض سدادها بدعوى أنها لا تخص الإدارة الحالية للنادى بل هى مسئولية الإدارة السابقة مما كان يتنافى مع أى منطقيات بل ويتعارض مع أدبيات العمل المؤسسى.



وتابع: "ولم يكن الكابتن مؤمن وقتها يخفى عنا رغبته الشديدة فى الانتقال للنادى الأهلى دون غيره، ولكنى جلست معه وتحدثت اليه بأننى يمكن أن أضطر كممثل لنادى إنبى أن أقبل عرض نادى الزمالك ( الذى كان هو معارا إليه وقتها ) إذا التزموا معنا بسداد المستحقات المتأخرة للنادى وقبلوا سداد المبلغ المطلوب فى انتقال اللاعب لأن فى ذلك التزام أدبى على نادى إنبى باعتبار اللاعب كان معارا قبلها لنادى الزمالك الذى كان بالطبع من أسباب رفع وتطوير مستواه الفنى خلال فترة الإعارة وهذا يعطيه الأولوية فى الحصول على خدمات اللاعب إذا وافق والتزم بسداد المستحقات كاملة".



وأضاف: "تأثرت كثيرًا فى هذه الجلسة عندما وجدت الكابتن مؤمن - رغم حزنه الواضح - يبدى موافقته على هذا السيناريو حرصًا منه على مصلحة ناديه الأصلى " إنبى " ، وهذا الموقف جعلنى أتعاطف معه كثيرًا رغم عدم قدرتي علي مساعدته في تحقيق حلمه التزامًا بأصول التفاوض ومصلحة نادي (انبي) ولكن أراد الله له أن ينال ما تمناه ، وبالفعل لم تتم الصفقة مع نادي الزمالك بسبب تعنتهم فى السداد وانتقل اللاعب للنادي الأهلي وهو في قمة تألقه".



واستطرد: أنا الآن أرجو من إدارة النادى الأهلى ألا تتجاهل الحالة التى وصل إليها هذا اللاعب الموهوب بهذه الصورة، لأننى أعتقد أن الإدارات الفنية والإدارية المتعاقبة لفريق النادى الأهلى مسئولة مسئولية فعلية وضمنية عن وصول اللاعب إلى هذه الحالة بعد أن كان فى قمة التألق ومهما كانت المبررات التى يمكن أن تصاغ منهم فى هذا الشأن، فاللاعب الموهوب ليس سلعة تباع وتشترى بل هو إنسان من لحم ودم وأعصاب ويجب أن يتوفر له كل وسائل العناية الصحية وخاصة النفسية التى بالطبع يكون لها أثر كبير وحيوى فى استمرار تألقه وارتفاع مستواه الفنى والبدنى".