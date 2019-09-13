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أخبار العالم

إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحي جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب 9 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، و8 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بينهم مصور صحفي، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في المسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة خلف السياج الفاصل، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين؛ مما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة في الرأس و8 آخرون بـ"المطاط" وقنابل الغاز والعشرات بالاختناق.

من جانبها، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة رقم 75 تحت عنوان "جمعة مخيمات لبنان" وذلك في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الأحرار.

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