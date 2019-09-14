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أخبار البلد

اليوم .. «التجاريين» تناقش القضايا الضريبية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
نقابة التجاريين
نقابة التجاريين
شيماء مجدي
تعقد نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، ورشة عمل، اليوم السبت، حول القضايا الضريبية التى تدرسها وزارة المالية حاليًا، والممثلة فى "قانون جديد لضرائب الدخل، أم تعديل للقانون الحالى"، وذلك برئاسة الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، والدكتور حاتم قابيل الأمين العام.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل أيضًا: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعقد بمقر نادى العاصمة للتجاريين بوسط البلد.

وكان قد صدر قرارًا جمهوريًا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

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