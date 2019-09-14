اليوم .. «التجاريين» تناقش القضايا الضريبية

تعقد نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، ورشة عمل، اليوم السبت، حول القضايا الضريبية التى تدرسها وزارة المالية حاليًا، والممثلة فى "قانون جديد لضرائب الدخل، أم تعديل للقانون الحالى"، وذلك برئاسة الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، والدكتور حاتم قابيل الأمين العام.





ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل أيضًا: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعقد بمقر نادى العاصمة للتجاريين بوسط البلد.



