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رياضة

الشارع المصري يساند مؤمن زكريا في أزمته.. والجماهير: من أمهر لاعبي مصر... فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:39 م
صدى البلد
ماجدة المهدي - عدسة : عز حسين
بعد غياب دام لـ أكثر من 6 أشهر حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على كشف عدد من الحقائق لجماهير الفريق بشأن أسباب غيابه وموعد عودته للملاعب.

وتعاطف عدد كبير من مشجعي كرة القدم وجماهير فريقي النادي الأهلي والزمالك مع مؤمن زكريا عقب ظهوره في إحدى القنوات متحدثا عن إصابته، وأنها ضعفت عزيمته بشكل كبير وأثرت على نفسيته، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

ورصدت عدسة صدى البلد رسائل بعض مشجعي كرة القدم للاعب مؤمن زكريا.

قال أحمد أيوب إن مؤمن زكريا لاعب كبير سواء عندما كان في نادي الزمالك أو بعد انتقاله للنادي الأهلي لأنه حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي، وكان سببا في حزني لأنني من مشجعي الزمالك، ولكن رغم ذلك أحبه كثيرا وأتمنى له الشفاء العاجل.

وأوضح علي سعيد أنه تابع حلقة مؤمن زكريا وأنه يجب على مؤمن أن يكون أقوى من ذلك، لأن ذلك ابتلاء من الله تعالى ويجب أن يصبر وسيجازيه الله تعالى خيرا وسيكون له مستقبل عظيم.

وأشار عبدالله شريف إلى أن مؤمن زكريا لاعبه المفضل ويجب أن لا يستسلم، وأن يكون عنده يقين بالله، داعيا له بالشفاء العاجل متمنيا أن يرجع مؤمن لممارسة كرة القدم مرة أخرى ويبهرنا بلعبه الماهر.

وتابع نور أحمد قائلا إن مؤمن زكريا من أمهر اللاعبين في مصر وأنه منتظر منه العودة مرة أخرى إلى الملاعب وموجوده في المنتخب الوطني وعودته إلى النادي الأهلي، لأن جميع جماهير الأهلي تعشق مؤمن زكريا لأنه ساهم في فرحتهم كثيرا متمنيا له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل وسرعة رجوعه إلى الملاعب.

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