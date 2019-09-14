طرح أراضى إسكان اجتماعى بالسادات والعاشر وأكتوبر خلال أيام

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن دراسة الهيئة لطرح أراضى للإسكان الاجتماعى بمساحات من 209 إلى 276 متر مربع خلال الربع الثاني من العام المالى الجارى 2019 - 2020.



وأضاف عمارة لـــ"صدى البلد"، أن الهيئة لديها أراضى مجهزة كاملة المرافق بعدة مدن بالصعيد يتم حصرها حاليا.



وتابع نائب الوزير، أنه يتم كذلك عمل حصر للأراضى المرفقة بمدن السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.



يذكر أن وزارة الإسكان تستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط، ووحدات سكنية بالعلمين الجدجيدة عبارة عن فيلات وتوين هاوس وكذا قطع أراضى للإسكان المتميز والأكثر تميزا خلال الشهر الجارى.



وتستهدف الوزارة توفير بديل استثمارى لحائزى شهادات قناة السويس الجديدة التى بدأت البنوك فى رد قيمتها لأصحابها بعد انتهاء مدة الــ5 سنوات، وكذا تستهدف توفير كافة أنواع المنتجات العقارية للسوق المصرى سواء وحدات سكنية أو أراضى تناسب كافة مستويات الدخل.