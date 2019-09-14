ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طرح أراضى إسكان اجتماعى بالسادات والعاشر وأكتوبر خلال أيام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:05 ص
أراضى إسكان اجتماعى
أراضى إسكان اجتماعى بالسادات والعاشر وأكتوبر
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن دراسة الهيئة لطرح أراضى للإسكان الاجتماعى بمساحات من 209 إلى 276 متر مربع خلال الربع الثاني من العام المالى الجارى 2019 - 2020.

وأضاف عمارة لـــ"صدى البلد"، أن الهيئة لديها أراضى مجهزة كاملة المرافق بعدة مدن بالصعيد يتم حصرها حاليا.

وتابع نائب الوزير، أنه يتم كذلك عمل حصر للأراضى المرفقة بمدن السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

يذكر أن وزارة الإسكان تستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط، ووحدات سكنية بالعلمين الجدجيدة عبارة عن فيلات وتوين هاوس وكذا قطع أراضى للإسكان المتميز والأكثر تميزا خلال الشهر الجارى.

وتستهدف الوزارة توفير بديل استثمارى لحائزى شهادات قناة السويس الجديدة التى بدأت البنوك فى رد قيمتها لأصحابها بعد انتهاء مدة الــ5 سنوات، وكذا تستهدف توفير كافة أنواع المنتجات العقارية للسوق المصرى سواء وحدات سكنية أو أراضى تناسب كافة مستويات الدخل.

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة بلا رحمة تلقن مسنة في الـ75 علقة ساخنة وتسحلها

قطار الشباب يعاود الانطلاق.. السيسي يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة ويجيب على تساؤلات المصريين.. 1600 مشارك يحضرون الفعاليات.. وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة أبرز الجلسات

بفستان قصير.. انغام برفقة زوجها في مهرجان القنوات الفضائية

بفستان ذهبي لامع .. نيرمين الفقي تأسر قلوب متابعيها بإطلالة كلاسيكية جذابة

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

طلبوا 3 مليون جنيه فدية .. الداخلية تنجح فى ضبط المتهمين بخطف طفل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية