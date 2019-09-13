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أخبار العالم

القضاء الفرنسي يجيز نشر كتاب لـ طارق رمضان.. وضحية اغتصاب تعترض

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:41 م
طارق رمضان
طارق رمضان
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن القضاء الفرنسي سمح بنشر كتاب لطارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الارهابية حسن البنا، رغم تقدم إحدى السيدات المذكورات في الكتاب بطلب منع توزيعه قبل إجراء تعديلات عليه.

والسيدة المذكورة عُرفت في الإعلام تحت اسم "كريستل"، وهي إحدى الشاكيات ضد طارق رمضان، متهمةً إياه باغتصابها.

وذكر رمضان اسم "كريستل" الحقيقي والكامل 84 مرة في كتابه الأخير، الذي حمل عنوان "واجب الحقيقة"، ما قد يعرض حياتها للخطر، حسب ما أكده محاميها للقضاء الفرنسي في مسعاه لمنع صدور الكتاب. وقد طالبت "كريستل" بحذف اسمها من الكتاب قبل توزيعه.

محكمة البداية في باريس لم تأخذ بهذا الرأي، حيث إن الاسم الحقيقي لـ"كريستل" وصورها باتت علنية منذ فترة طويلة. إلا أن المحكمة اعترفت أن السيدة تضررت من نشر اسمها الكامل في الكتاب، وحكمت على رمضان بتعويضها مبلغا رمزيا هو يورو واحد.

وتتهم "كريستل" رمضان باغتصابها في فندق في مدينة ليون الفرنسية عام 2009. وقد أنكر رمضان في البداية معرفته بالسيدة إلا أنه عاد وأكد أن علاقته بها كانت طوعية.

وفي كتابه "واجب الحقيقة"، روى رمضان من وجهة نظره الأيام التي عاشها ويعيشها بسبب اتهامه بعدة قضايا اغتصاب واحتجازه لمدة 10 أشهر على خلفية هذه القضايا.

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