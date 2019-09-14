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منوعات

مريم.. طفلة الـ 9 سنوات الماهرة في الرسم بالألوان الزيتية.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
ماجدة المهدي - عدسة : هدير عبده
بدأت في اكتشاف موهبتها الصغيرة وهي في التاسعة من عمرها في الرسم بالرصاص، ثم نمت موهبتها تدريجيا إلى أن وصلت لـ 12 كرسامة ماهرة تتقن فن الرسم بالألوان الزيتية ففن الرسم من الفنون التي تنمي المهارة والذكاء وتكسب قوة الملاحظه.

اتقان الرسم بشكل عام يكسب الفرد قدرات خاصة على فهم الكون من حوله والنظر لكل شئ بتمعن واكتشاف الجمال في كل شئ حوله ويجعل الشخص مميز بملكة الخيال والملاحظة ويساعده على ترتيب هذه الملكات وتهذيبها وإخراجها في لوحة فنية غاية في الابداع، ففن الرسم يرفع بذوق المجتمع ويقومه ويجعله سليما ويمنح العين مشاهدة الإبداع والجمال والاطلاع على كل ماهو رائع في الحياة لان الرسم يعتمد على إبراز الجمال في كل شيء.


مريم محيي ابنة الـ 12 عاما والتي حازت على جوائز بسبب كبر موهبتها وصغر سنها تقول والدتها إنها اكتشفت فيها هذه الموهبه الفريده وهي في عمر السابعة عندما كانت تملك بعض المكعبات والصلصال وتصنع بها أشكالا مميزة لا تنم عن أن من صنعها طفل صغير لا يفقه من هذه الدنيا شئ غير اللعب واللهو ثم بدأت تلاحظ استخدامها القلم الرصاص في رسم نماذج صغيرة مثل الهاتف والطيور بشكل رائع ينم عن ولادة موهبة رائعه.


تحيزت الأم وأخذت قرارا بتنمية موهبة ابنتها وبدأت في مشوار البحث عن المستقبل وبدأت في الاشتراك لابنتها في ورش تعليم الرسم إلى أن أصبحت مريم من الرسامين المحترفين رغم صغر سنها.

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