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أخبار البلد

قبل عيد المعلم.. رسالة مهمة من النقابة إلى الرئيس السيسي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء مجدي
أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد فى مناسبات كثيرة على أهمية دور المعلم فى تطوير العملية التعليمية، وحرصه على أن العلم هو كلمة السر لفتح أبواب الخير ومواجهة أى تحد ، وأن العلم والتعليم هو أساس بناء الإنسان المصرى الذى يعد أهم وأغلى ما نملكه من ثروات.

وأضاف الزناتي أن الرئيس السيسي، أطلق على 2019 عاما للتعليم، ووضعه على رأس أولويات الدولة فى بناء مصر الجديدة، القائمة على أسس بناء الإنسان المصرى والاهتمام ببث قيم الانتماء وروح الوطنية فى نفوس أبنائها.

وأوضح أن نقابة المهن التعليمية تطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عودة الاحتفال بعيد المعلم كتقليد سنوى يكرم فيه الرئيس النماذج الناجحة التى يزخر بها مجتمع المعلمين، وكل من قدم فكرة إبداعية أو أثر بصورة إيجابية على طلابه.

وأضاف نقيب المعلمين أن المعلم يؤثر بشكل مباشر فى بناء شخصية تلاميذه وطلابه ، وبث الأخلاق والقيم الحميدة فى نفوسهم، مشيرا إلى أن المعلمين ، فى حاجة إلى تقدير معنوى ، خاصة عندما يأتى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما له من حب فى قلوب كل المصريين ، و يمنحهم طاقة إيجابية كبيرة لاستكمال رسالتهم السامية في تعليم أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التعليمية نشرت فى عددها الأخير من مجلة " الرائد" التابعة لها ، مطالب المعلمين بعودة الاحتفال بعيد المعلم لتصحيح الصورة الذهنية السلبية التى صنعتها الدراما والسينما على مدار عقود من تشويه صورة المعلم .

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