أيمن نصري: توصيات مؤتمرات الشباب تقضي على الوعي الزائف





وعلى المستوي الإقليمي قدمت مصر مجهودات مهمة جدا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وبسبب هذا الدور حصلت مصر على إشادة من دول الإتحاد الأوروبي لما تمثله من خطورة على الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي لكن مازال هناك تقاعس واضح من المجتمع الدولي في تقديم الدعم المختلف للدولة المصرية في معركتها مع الإرهاب وأيضا المنظمات الحقوقية الدولية والتي لا تتحدث عن هذا الدور ولا تذكر ضحايا الإرهاب في التقرير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان وهو ما يعتبر تسييسا واضحا لملف حقوق الإنسان .

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأووربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف ان السبب الأقوي في ظهور الشائعات بشكل واضح في المجتمع المصري، هو ضعف الثقة وغياب اليقين والدقة في الكثير من المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والمتخصصة فضلا عن التأخير في الإعلان عن المعلومات الحقيقية وهو ما يعطى الفرصة لوسائل التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الإعلام المشبوهة التي تسعي لهدم الدولة في أن تطلق عددا من الشائعات بهدف إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري وإحداث شرخ في العلاقة بين الحكومة والمواطنينواكد في بيان صادر له أن توصيات مؤتمرات الشباب ساهمت بشكل كبير في القضاء على الوعي الزائف موضحا أن صناعة الوعي الزائف تعتمد على محورين هامين الأول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث عدد كبير من المعلومات المغلوطة سواء كانت فيديوهات أو صور أو أخبارا مفبركة يتم عرضها بشكل متكرر لتترسخ في ذهن المتلقي من خلال اللجان الإلكترونية والي هدفها في الأساس أحداث حالة من البلبة خاصة في الأحداث التي لها علاقة بالأحداث اليومية أو العمليات الإرهابية والهدف هو صناعة وعي زائف الهدف منه هو إحداث وقيعة وحالة من الغضب والانقسام بين القيادة السياسية والمواطن المحور الثاني هو الإعلام والصحافة .واوضح البيان أن الإعلام الخاص يعتمد بشكل كبير على التركيز على مواضيع ليست ذو أهمية وأيضا العدد الكبير من المواقع الإلكترونية والتي تعتمد على التركيز على موضوعات سطحية بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات دون النظر إلي خطورة هذا النوع من الإعلام في إضعاف من ثقافة المشاهد ويجعله فريسة سهلة للسيطرة عليه فكريا وثقافيا بشكل خاطئوأضاف البيان أن الإرهاب يتنامي في المنطقة لأنه هناك من يستخدم الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مستغلين الجهل والفقر والبطالة والخطاب الديني المتشدد لتجنيد شباب مختطف فكريا يستخدم كوقود للعمليات الإرهابية في دول المنطقة تتم بإسم الدين وهو ما يتطلب تقديم حلول خارج الصندوق لهذه القضية وليس فقط الحل الأمني والذي يعتبر حلا في المرحلة الأخيرة من خلال معالجات أمنية على المدي القصير بل الأمر يحتاج إلي العمل بشكل مكثف على تغيير الخطاب الديني المتشدد وإعادة النظرفي المناهج التعليمية وتنقيتها من كل مواد تحض على استخدام العنف وهنا ياتي دور منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة في النزول على الآرض والذهاب إلي الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا لأنها ببساطة البيئية المناسبة لصناعة إرهابيين وهنا يكمن الدور في تنظيم دورة تثقيف وتوعية لهولاء الشباب والتعريف بمعني وأهمية العيش المشترك ونبذ العنف.وأشار البيان إلى نجاح الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على المستوي الداخلي من خلال قدرة الأجهزة الأمنية في القضاء على الجماعات الإرهابية المدعومة من دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية.