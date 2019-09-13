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توك شو

الفنانة نورهان تكشف عن كواليس تصوير مسلسل بحر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:11 م
الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
خالد محيي الدين
قالت الفنانة "نورهان"، إن مسلسل "بحر" كان مرحلة جديدة وخطوة غير مسبوقة في مسيرتها الفنية، حيث قامت لأول مرة بأداء الدور الصعيدي، وساعدها في ذلك المصحح اللغوي عبد النبي الهواري في إتقان اللهجة الصعيدي بشكل كبير.

وأوضحت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها تعرضت للاعتداء بالضرب كثيرا خلال أداء دورها في مسلسل "بحر"، للتنويه لما تتعرض له المرأة في المجتمع الصعيدي والريفي بشكل عام، مؤكدة أن المرأة في تلك المجتمعات تتعرض لقمع شديد.

ونوهت إلى أن أجواء العمل في ذلك المسلسل كانت رائعة، حيث تعاونت مع الفنان ماجد المصري في أعداد ذلك المسلسل للجمهور بشكل كامل.

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