بعد فوزهم بـ كأس العالم.. منتخب ناشئي اليد يزور مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب..صور

قام فريق منتخب مصر لناشئي كرة اليد والفائز ببطولة كأس العالم، مساء اليوم، الجمعة، بزيارة مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، وذلك بهدف إدخال السرور والبهجة على الأطفال المرضى، ورسم البسمة على وجوههم، حيث قام فريق كرة اليد بتوزيع الجوائز على الاطفال وإضفاء أجواء من السعادة عليهم .



وأكد محمد عبد المنعم عمر، المدير الإداري للفريق أن الفريق يشعر بالفخر والاعتزاز لزيارة المستشفى.



وأشار إلى أن الزيارة جاءت لتعزيز ورفع روحهم المعنوية، وترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية في المجتمع المصري، ومشاركة كافة أطياف المجتمع المصري فرحة هذا الانجاز الرياضي.



واشتملت الزيارة على توزيع نجوم المنتخب الهدايا التذكارية لمختلف الأقسام بمستشفى الأورام الى جانب التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.