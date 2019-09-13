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رياضة

إطلاق فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
ريهام بكير
اطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط وصندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 12 إلى 14 من سبتمبر الجاري .

وبدأت فعاليات الحملة بندوات وورش توعية لقضية تنظيم الأسرة من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء وأثرها السلبي في وجود العديد من المشاكل والتي منها التسرب من التعليم ، التحرش، التفكك الأسري ، الزواج المبكر .

وشهدت فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية اليوم الجمعة ماراثون جري شارك فيه 1500 مشارك من أبناء محافظة دمياط وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلى حفلة فنية موسيقية للمشاركين .

يشارك في فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 أكثر من 400 شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة دمياط.

يذكر أن الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية تقوم بتنظيم مبادرة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر2030 بمختلف المحافظات المصرية بمشاركة قطاعات عريضة من شباب المحافظات .

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