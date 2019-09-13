الفنانة نورهان: معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها





مشيرة إلى انها أجرت الدراسة بشكل إلكتروني على مدار فترات طويلة وقالت،: "أنا كنت بعمل الواجب في 7 ساعات، ومحدش في مصر معاه الشهادة دي".



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنها تهوى منذ الطفولة المذاكرة، رغبه في تنمية مهارتها وخلق فرص جديدة للتعلم، لافتة إلي أنها عملت في التدريس في بعض المدارس بالدولة.



وتابعت، أن عملها في التدريس يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، نظرا لكونها الابنة الوحيدة داخل أسرتها، ما مثل بداخلها رغبة في تعليم الأطفال ومصادقتهم.

قالت الفنانة نورهان، إنها حصلت على شهادة من سويسرا تؤهلها لتدريس فنون المسرح للأطفال والمراهقين.