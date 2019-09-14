محطة بحوث سخا .. الداعم الرئيسي للتنمية الزراعية في كفر الشيخ .. استنباط تقاوي مقاومة للآفات والجفاف وذات إنتاجية عالية.. تضم أكبر مزرعة بحثية للمحاصيل على مساحة 1048 فدانًا .. صور

محطة سخا قلعة البحث العلمي في مصر والشرق والأوسط

استنباط أصناف جديدة من التقاوي المقاومة للآفات والجفاف

ووزير الزراعة يشيد بجهود علمائها خلال زيارته الأخيرة لكفر الشيخ

لا يُنكر أحد الدور البارز والفعال لمحطة البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة كفر الشيخ، فتُعد محطة البحوث الزراعية بسخا إحدى قلاع البحث العلمي في مصر، ومن أقدم محطات البحوث الزراعية في مصر والشرق الوسط وأفريقيا حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1960م، بمحافظة كفر الشيخ نظرًا لموقعها المتميز في وسط الدلتا، ومن القلاع العلمية ذات المكانة المرموقة داخل وخارج مصر.وتُسهم محطة بحوث سخا بشكل، بمختلف معاهدها ومراكزها البحثية المتطورة، بشكل كبير في خدمة قطاع الزراعة والمزارعين بمحافظات، كفر الشيخ و الغربية والدقهلية ودمياط بصفة خاصة، إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى بصفة عامة، حيث جرى تدعيمها من قبل وزارة الزراعة بالكوادر البحثية والفنية والإدارية باعتبارها منارة البحوث الزراعة التطبيقية في مصر والشرق الأوسط.ووفقًا لإحدى الإحصائيات الحديثة، فإن محطة البحوث الزراعية بسخا تضم، 11 معهدًا بحثيًا، ويعمل بها نحو 250 من الباحثين المتميزين الحاصلين على درجة الدكتوراه في التخصصات الزراعية المختلفة ، و 100 مهندس زراعي ، و 90 فنيًا هندسيًا وزراعيًا ، و 50 إداريًا ، و 520 عاملًا ، ونحو 14 "مبنى" موزعة على الأقسام البحثية المختلفة والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.وتحتضن المحطة البحثية، القاعات الخاصة بالمؤتمرات، إضافة إلى محطات الغربلة الخاصة بإنتاج أجود أصناف التقاوي الزراعية، والمكتبات العلمية، والصوب الحديثة، فضلًا عن أكبر مزرعة بحثية لإقامة التجارب البحثية التطبيقية المختلفة على المحاصيل الزراعية على مساحتها 1048 فدانًا بالإضافة إلى ورشة تضم أحدث آلات الخدمة والزراعة والحصاد .ويتركز نشاط محطة بحوث سخا حول القيام بالبحوث والدراسات والاختبارات والعمليات اللازمة لتحقيق النهضة الزراعية ونشر نتائج البحوث الزراعية وتعميم تطبيقها إضافة إلى إنتاج التقاوي الأساسية والمسجلة لجميع الحاصلات الزراعية من القمح والفول والأرز والكتان والشعير وغيرها من المحاصيل، وخدمة البيئة المحيطة بها والعمل على حل مشاكلها وتوصيل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة للمزارعين.ولم تتوقف جهود محطة سخا البحثية عند النشاط الزراعي فقط، حيث يحتضن - أيضًا - أكبر محطة بحوث للإنتاج الحيواني بسخا ومحطة إنتاج حيواني بقرية محلة موسى في مصر عامة، ومحافظات الوجه البحري خاصة، مقامين على مساحة أكثر من 80 فدان بهما الآلاف من الماشية من "أبقار وأغنام وماعز " بالإضافة إلى الإنتاج الداجني، حيث تستهدف إجراء الأبحاث الخاصة بتحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.وخلال زيارته الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، برفقة المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده لعدد من البرامج البحثية بحقول محطة سخا، بجهود الباحثين والعلماء بمحطة بحوث سخا، المبذولة في استنباط أصناف جديدة من التقاوي مثل الأرز مقاوم للجفاف والقمح المقاوم للآفات و ذات جودة وإنتاجية عالية في المحصول إضافة إلى التجارب البحثية الناجحة والمتميزة.