مها أبو عوف تبكى على الهواء وتحكي اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقها.. فيديو

انهارت الفنانة مها أبو عوف، بالبكاء على الهواء بعد عرض تقرير عن مشوار الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلة: "بعتذر ".



وأضافت مها أبو عوف، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» انها كانت خارج مصر وقت وفاة شقيقها الراحل عزت أبو عوف، مشيرة إلى أنها في غرفتها بالفندق سقطت الستارة، واعتبرتها علامة لشئ ما.



وتابعت: جريت على الريسبشن عشان اكلم المستشفى واطمن على عزت بعد عدم رد أحد عليها بالموبايل، حتى اتصلت بها شقيقتها وأبلغتها الخبر.



وأوضحت الفنانة مها أبو عوف، أن وصية شقيقها الفنان عزت أبو عوف، دائما كانت المحبة، قائلة: "كان بيقولي انا واخواتي دايما حبوا بعض، وخليكوا جنب بعض".