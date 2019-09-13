تعرف على طرق التخلص من الذباب الأبيض

اعتدنا على رؤية الذباب ونربط دومًا بينه وبين اللون الأسود، ولكن ما لا نلاحظ وجوده كثيرًا هو الذباب الأبيض، الذى يكثر عادًة في الأماكن التي تتوافر فيها الزرع بشكل كبير، ويؤدي إلى تلف تلك النباتات ويؤذي أوراقها ويدمرها تمامًا، وفي هذا الوقت يكون من الصعب التخلص من الذباب الابيض، ولكن يمكن بأكثر من طريقة التخلص من الذباب الأبيض قبل إحداث التلف في النباتات، إليك طرق التخلص من الذباب الأبيض.



طرق التخلص من الذباب الأبيض بوصفات طبيعية:



- المكنسة الكهربائية:

تعتبر المكنسة الكهربائية من الوسائل الفعالة للقضاء على الذباب الابيض، وذلك عن طريق استخدام المكنسة وهي مزودة بالجزء المخصص لتنظيف الأثاث، وتمريرها بالمناطق التي يكثر فيها الذباب أو نقطة تمركزه، فهي ستقوم بسحب الذباب الأبيض أيا ما كان حجمه.



- غسل النباتات:

المواظبة على غسل النباتات المصابة بشكل مستمر بمخلوط الماء والصابون السائل، بحيث تتم عملية الغسيل كل 4 أيام ويراعي التركيز على منطقة خلف النباتات، فبذلك يتم القضاء على الحشرات والذباب الأبيض معًا.



- التخلص من الأوراق التالفة:

قوم بالتخلص من أوراق الزراعة التي لحق بها الضرر حتى لا تعدي الآخرين، فكل ما عليك هو قص النباتات بالمجز وهو أحد أدوات الحدائق، كما يمكن قطع تلك الأوراق باستخدام اليد للتخلص من تلك الأوراق النباتية بشكل صحيح حتى لا يعود مرة أخرى.



- اللجوء لكائنات أخرى:

الاستعانة ببعض الحشرات الأخرى التي تتغذى على الذباب الأبيض، ومن هنا يتم التخلص من الذباب الابيض، ولكن يجب مراعاة اختيار السلالة المناسبة من تلك الحشرات التي تتغذى على الذباب الابيض حتى لا يزداد الأمر سوءًا.



- الأوراق اللاصقة:

- تتوفر في المتاجر المختصة ببيع أدوات الحدائق أنواع من الملصقات الصفراء وتعرف بـ "البطانة الصفراء" التي يمكن من خلالها عمل مصيدة لصيد تلك الحشرات، ويمكنك بخطوات بسيطة عمل تلك المصيدة دون الحاجة لشراء تلك الملصقات:



- على قطعة خشبية أو قطعة من الكارتون صفراء اللون حيث ينجذب الذباب الأبيض إلى اللون الأصفر، ونضع مادة لاصقة بطيئة الجفاف مثل "السوليتيب" أو ندهن الصمغ أو عسل أو فازلين أو زيت محرك أي من الاختيارات المتاحة لديك، ومن ثم عندما يقف الذباب على القطعة الخشبية أو الكارتون سيلتصق بها ولن يستطيع التحرير منها، وعليك تكرار وضع المادة اللاصقة من حين لآخر عندما تجف.



وفي حالة اللجوء إلى المصائد كحل للقضاء على الذباب الأبيض فعليك إزالتها إذا قررت استخدام الطرق الأخرى مثل اللجوء للحشرات الأخرى التي تتغذى على الذباب الأبيض أو البخاخات المزودة بمحلول الماء والصابون، كي لا تفسد تلك المصايد عمل الطرق الأخرى.



طرق التخلص من الذباب الأبيض بوسائل أخرى :

- تتوفر بعض الزهور المخصصة لطرد الذباب الأبيض، ويمكن زرع تلك الزهور في الحدائق بجوار النباتات الأخرى حتى تمنع ظهور تلك الحشرات والآفات الضارة.



- هناك بعض المواد العاكسة التي يتم وضعها وفردها على الأرض للقضاء على هذا الذباب الابيض، ومن ضمن هذه المواد العاكسة الأوراق البلاستيكية أو القصدير حيث يوضع على الأرض حيث توجد الحشرات، وبالتالي لا يتمكن الذباب من وضع البيض الخاص به على النباتات وبذلك يتم حماية النباتات من أضرار الذباب الأبيض.



- أما الطريقة الأخرى وهي إضافة مادة مسبوكات ديدان الأرض في السماد الخاص بالنباتات التالفة وخلطه جيدًا، فهذه التجربة فعالة ولها تأثير قوي حيث تمنع الذباب الابيض من الاقتراب نحو النباتات لمدة تصل إلى شهر.



- ومن ضمن الطرق التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من الذباب الأبيض تمامًا إذا فشلت كل الطرق الطبيعية هي رش المبيدات الحشرية فهي تقضي عى الذباب الأبيض تمامًا وبفاعلية قوية، ولكن عليك توخي الحذر ووضع عدة اعتبارات عند اللجوء لتلك الطريقة:



- من الضروري أن يكون رش المبيدات الحشرية في حالة الضرورة القصوى فقد يؤدي استخدام المبيدات الحشرية بشكل متكرر على أوراق النباتات إلى إلحاق الضرر بتلك النباتات وإتلافها أكثر.



- ابتلاع المبيدات الحشرية أو شمها في الهواء يسبب الكثير من المشكلات الصحية للإنسان وبالتالي عليك توخي الحذر وتجربة الطرق الطبيعية أولًا، قبل اتخاذ قرار استخدام المبيدات الحشرية.