ينشر صدى البلد نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 حيث أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



وأسفرت الجولة الخامسة عن النتائج التالية :

- فوز المقاولون على حرس الحدود 4-2

- فوز اف سي مصر على طنطا 4-1

- فوز طلائع الجيش على المصري 2-1

- فوز دجلة على الجونة 2-1

- فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-1

- فوز الأهلي على الإنتاج الحربي 1-0

- فوز انبي على بيراميدز 1-0

- فوز المقاصة على سموحة 1-0



على جانب آخر تقرر تعديل موعد مباريات الجولة المقبلة بحيث تقام يوم الأربعاء18 سبتمبر الجاري بدلا من الجمعة 20 سبتمبر