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رياضة

نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية مواليد 2001

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:15 م
بطولة الجمهورية مواليد
بطولة الجمهورية مواليد 2001
يسرى غازى
ينشر صدى البلد نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 حيث أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وأسفرت الجولة الخامسة عن النتائج التالية :
- فوز المقاولون على حرس الحدود 4-2
- فوز اف سي مصر على طنطا 4-1
- فوز طلائع الجيش على المصري 2-1
- فوز دجلة على الجونة 2-1
- فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-1
- فوز الأهلي على الإنتاج الحربي 1-0
- فوز انبي على بيراميدز 1-0
- فوز المقاصة على سموحة 1-0

على جانب آخر تقرر تعديل موعد مباريات الجولة المقبلة بحيث تقام يوم الأربعاء18 سبتمبر الجاري بدلا من الجمعة 20 سبتمبر

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