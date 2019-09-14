جامعة حلوان في أسبوع.. تحصل على شهادة الأيزو في النظم الإدارية.. وتنشر أسماء المحولين بكلية الهندسة.. وتفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر

جامعة حلوان تحصل على تجديد شهادة الأيزو في جودة النظم الإدارية

ننشر أسماء الطلاب المحولين بكلية الهندسة جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي





استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة زيارة المراجعيين الخارجيين لتجديد شهادة الأيزو 9001 :2015 للعام الثانى على التوالى والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام خلال الفترة من 10 : 12 سبتمبر 2019‪.





وانتهت الزيارة بتوصية فريق الزيارة بتجديد شهادة الأيزو للجامعة للعام 2019/2020 بعد أن تمت المراجعة الدقيقة لنظام الجودة بجامعة حلوان وفقا لمتطلبات المواصفة (من خلال مراجعة عدد 23 ادارة ومكتب مركزى)، علما بأن جامعة حلوان سبق وأن حصلت على شهادة الإعتماد لنظام الجودة الإداريه وفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو ( ٩٠٠١ : ٢٠٠٨ ) منذ عام ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتم تجديدها لعامين متتاليين ، ثم تم الإنتقال الى تطبيق نظام الجودة الإدارية بالجامعة وفقا للمواصفه الجديدة ( الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥) فى عام 2018 حيث حصلت الجامعة ايضا على شهادة الأيزو فى ضوء متطلبات هذه المواصفة.





قال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تجديد اعتماد الجامعة جاء نتيجة اهتمام الإدارة العليا والجهاز الإداري وتوجيهات مركز ضمان الجودة من خلال وحدة جودة النظم الإدارية بتطبيق المعايير العالمية لتحسين الأداء والخدمات لكسب رضاء العملاء الداخليين والخارجيين للجامعة، مشيرًا إلى أن تجديد اعتماد الجامعة جاء بعد زيارة وفد من المراجعيين من جهه متخصصة خارجية معترف بها لمنح شهادة الأيزو للجامعة بعد التأكد من مدى تطبيق منظومة الجودة بإدارات الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى درجة الجودة فى تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين.





وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تخطو خطوات ثابته لتحسين جودة الاداء في النظم الإدارية و إحراز تقدم ملحوظ عامًا بعد الآخر داعيا الي ضرورة الحفاظ على هذا المعدل، الأمر الذي يؤثر على رفع تصنيف الجامعة دوليًا، ليس ذلك فقط إنما تسعي جامعة حلوان لتطوير العامل البشري والعاملين وتحقيق الرضا الوظيفي والمناخ المناسب للعمل.





وأشارت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الي ان تجديد شهادة الأيزو يبرهن على تميز الجامعة في تطبيق المعايير العالمية للجودة وأن الجامعة تحقق إنجازات واضحة باستمرار ولديها إصرار على تطبيق معايير الجودة على مختلف الكليات والإدارات.





وافتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي بنسبة تقدر بنحو٦٥٪ من اجمالى أعمال التطوير وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنائب البرلمانى ابراهيم حجازي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدن شرق القاهرة وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي.





وهنأ الدكتور ماجد نجم جميع العاملين بالمستشفى وسكان المناطق المحيطة ( بدر والشروق والعاصمة الإدارية) بهذا الإنجاز والتطوير الذي بذلت فيه الجامعة قصارى جهدها ليخرج بهذه الصورة المشرفة، ووجه الشكر إلى جميع من ساهم في هذا الإنجاز المبهر على مدار ٣٠ شهرا من العمل الدائم واصلوا فيها الليل بالنهار وذلك لتحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة الفرد والمواطن.





وأكد أن جامعة حلوان تهدي خدمات مستشفى بدر لأهالي المنطقة، موضحًا أن عملية التطوير مازالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية الأمر الذي اظهر المستشفى اليوم فى صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى. مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الثانية سيتم خلال شهرين برعاية ودعم مسئولى التعليم العالي والبحث العلمي.





هذا وقد افتتح رئيس جامعة حلوان مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة واجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الامكانات وكذاعيادات الكيماوي، كما يشمل مبنى (ب) عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء.





وشملت عملية التطوير أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد التكيفات ، إنشاء ٧ عيادات جديدة لتصبح ١٨ عيادة، وكذا تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.





أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها فرع المطرية وفرع حلوان عن ظهور نتائج التحويلات بين الفرعين والأقسام لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.





ونشر أسماء الطلاب طلاب الذين تم تعديل مسارهم تبعا لقواعد توزيع وتحويل الطلاب لعام 2019 - 2020:





1 - محمود حسن عباس سالم

من ميكانيكا باور المطرية إلى ميكانيكا حلوان.





2 - عمار أكرم أحمد محمد مدني المطرية إلى اتصالات حلوان





3 - عبد الملك أحمد محمود فرغلي

ميكانيكا سيارات المطرية إلى ميكانيكا حلوان





ومقررات التخلف لهؤلاء الطلاب : مادة حقوق الإنسان





وأوضحت إدارة الكلية أن هناك بعض الطلاب لم يقبل تحويلاتهم وهم





1 - محمود حمدي السيد (ميكانيكا باور المطرية)