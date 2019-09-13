مها أبو عوف: السوشيال ميديا جننت الفنانين .. فيديو

قالت الفنانة مها أبو عوف، إن "السوشيال ميديا جننت الفنانين"، مشيرة إلى أن جيلها كان يعمل دون كل هذه الأضواء، وهي لا تحب أن تضع كل حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت مها أبو عوف، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» رسالة لفنانين الجيل الحالي، مشيرة إلى أنه لا يجب استعجال الشهرة، والجري وراءها.



وتابعت مها أبو عوف: "في التأني السلامة، وكل حاجة هتيجي في وقتها"، ويجب التركيز في العمل ومنحه الأولوية.

