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تعليم

استمرار الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية التحارة القاهرة.. اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تستقبل جامعة القاهرة اليوم السبت الطلاب الجدد المرشحين لكلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، لاجراء الكشف الطبي والتي تستمر حتي أول سبتمبر.

وكانت جامعة القاهرة اعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد في جامعة القاهرة.

وجاء بالجدول ان يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر ، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).

وحسب الجدول المعلن، يوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات.

و10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلي حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

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