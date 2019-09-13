بالأسود الشفاف.. مها أحمد تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية جذابة

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وقد ابرزت فيها مدى جمالها ورقة ملامحها.



والتقطت مها احمد الصورة بصحبة ابنها الكبير، وقد علقت عليها ببعض الكلمات، وقالت: "عقبالك يا قلبي".



وارتدت مها احمد فستانا باللون الاسود اللامع، ومزودا ببعض الخيوط من نفس لون الفستان، بأكمام شفافة، وبطانته طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



وتركت مها أحمد شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة رقيقة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، ولونت عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



ولم تتكلف مها احمد في ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين باللون الاسود على شكل خيوط، مع الإمساك بحقيبة يد صغيرة للغاية باللون الأسود.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..