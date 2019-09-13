ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السبت.. المجلس المصري للشئون الخارجية يناقش جهود مصر وطاجيكستان في مواجهة الإرهاب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:40 م
السفير منير زهران
السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
يعقد المجلس المصرى للشئون الخارجية؛ بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية؛ والمنتدى المصري للإعلام؛ ومؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، مؤتمرا فى الخامسة مساء غدٍ السبت بمقره بالمعادى، تحت عنوان «مصر وطاجيكستان في مواجهة الإرهاب: تاريخية العلاقة بين الإخوان والنهضة الطاجيكى".

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وعلماء الدين وأساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأعضاء من البرلمان المصري.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المصرية الطاجيكية المشتركة في مواجهة الإرهاب المتمثل في جماعة الإخوان وأذرعها وتنظيماتها؛ وأحدها حزب النهضة الطاجيكي، كما يسلط الضوء على رؤى الدولتين في التعامل مع ما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن والاستقرار في العالم.

وأبرز المتحدثين بالمؤتمر السفير منير زهران والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب عبد الهادى القصبي والدكتور مجدى عاشور واللواء طارق المهدى، فيما يشهد المؤتمر مناقشة أربع أوراق بحثية للدكتور مختار غباشى والدكتورة دلال محمود والدكتور محمد صابر وثروت الخرباوى.

ترشيحاتنا

تصرف لافت من النجوم في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. فيديو

قبل عيد المعلم.. رسالة مهمة من النقابة إلى الرئيس السيسي

على مسرح عائم.. تفاصيل حفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا بالغردقة يناير 2020

في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف

علي جمعة يحدد صيغة جامعة للصلاة على النبي .. تعرف عليها

رغم موهبته .. نورهان: خفت علي ابني من فتنة الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور