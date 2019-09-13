السبت.. المجلس المصري للشئون الخارجية يناقش جهود مصر وطاجيكستان في مواجهة الإرهاب

يعقد المجلس المصرى للشئون الخارجية؛ بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية؛ والمنتدى المصري للإعلام؛ ومؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، مؤتمرا فى الخامسة مساء غدٍ السبت بمقره بالمعادى، تحت عنوان «مصر وطاجيكستان في مواجهة الإرهاب: تاريخية العلاقة بين الإخوان والنهضة الطاجيكى".



ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وعلماء الدين وأساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأعضاء من البرلمان المصري.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المصرية الطاجيكية المشتركة في مواجهة الإرهاب المتمثل في جماعة الإخوان وأذرعها وتنظيماتها؛ وأحدها حزب النهضة الطاجيكي، كما يسلط الضوء على رؤى الدولتين في التعامل مع ما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن والاستقرار في العالم.



وأبرز المتحدثين بالمؤتمر السفير منير زهران والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب عبد الهادى القصبي والدكتور مجدى عاشور واللواء طارق المهدى، فيما يشهد المؤتمر مناقشة أربع أوراق بحثية للدكتور مختار غباشى والدكتورة دلال محمود والدكتور محمد صابر وثروت الخرباوى.