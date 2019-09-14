عزمى: دول ومنظمات خارجية تدعم نشر الأخبار المزيفة عبر السوشيال ميديا

تنطلق اليوم، السبت، فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب ويستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وتنعقد جلستان رئيسيتان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.



وقال محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" سيتم التطرق فيها إلى تطور وسائل السوشيال ميديا لأنها أصبحت ادوات إعلامية يتلقى منها المواطنون الأخبار والأنباء والتصريحات دون الالتفات إلى الوسائل الرسمية المختصة بهذا الشأن، وكيفية تحولها لأداة لنشر الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع.



وأضاف محمد عزمى: "وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت داخل كل منزل والسيطرة عليها أمر مستحيل، واصبحت تستغل لتزييف الحقائق بدعم من دول ومنظمات كبرى".



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الهدف من جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، هو رفع الوعى والإدراك لدى المواطن المصرى ليستطيع فرز الأخبار الصحيحة من الخاطئة، لافتا إلى أن الأخبار الخاطئة تحمل فى طياتها سم يتم تغذية عقول المصريين به.



ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة إليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.