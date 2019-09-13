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فن

قبل عرضه الأول بـ الجونة.. الإعلان الرسمى لفيلم لما بنتولد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:28 م
ابتهال الصريطي
ابتهال الصريطي
محمد نبيـل
يستعد صناع فيلم "لما بنتولد" لعرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بعد إختياره رسميا في قسم أفلام خارج المسابقة.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من ١٩ إلى ٢٧ سبتمبر الجارى، وسط حضور كبير لصناع السينما من مصر والعالم.

يعد فيلم "لما بنتولد" آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلم تسجيلي يحمل اسم "مكان اسمه الوطن" .

وشرع تامر في تصوير فيلم "لما بنتولد" قبل عامين، وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٧، وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطي.

تدور أحداث فيلم "لما بنتولد"في إطار رومانسي غنائي حيث يحتوي الفيلم علي تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

فيلم "لما بنتولد" من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبد الوهاب مؤسس شركة Team One للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.


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