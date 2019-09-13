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تفاصيل إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته للبحر الأبيض المتوسط.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:31 م
دولفين
دولفين
حمزة شعيب
تحدث الدكتور محمد العيسوي، مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، عن تفاصيل نجاح وزارة البيئة في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط، قائلًا إن الدولفين يعيش في مجموعات، ومن الطبيعي أن يظهر في البحر المتوسط، وعندما أحدهم يضل الطريق عن مجموعته إما أن يظهر بالقرب من الشاطئ، أو يظهر في البحيرات الصناعية.

وأوضح "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدولفين يضل الطريق إما لصغر السن، أو بسبب وجود عوامل بحرية ساعدته على الانتقال لمكان آخر.

وأشار مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، إلى أن هذا الدولفين صغير السن، ومن ضمن الأنواع المسجلة في البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه يوجد حوالي 20 نوعا في البحر المتوسط.

وأكد "العيسوي"، أن الاهتمام بالحدث نفسه شيء هام جدًا، ويحقق عدة أهداف لوزارة البيئة، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تهتم بمثل هذه البلاغات، وتتعامل مع مثل هذه الأحداث بدقة شديدة وسرعة.

ولفت مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، إلى أن التعامل مع هذا الحدث يؤكد أن مصر تفي بالتزاماتها الدولية لحماية الأنواع البحرية.

ونوه "العيسوي"، إلى أن خطة الإنقاذ كان من ضمنها أن يترك في مكانه داخل البحيرة؛ لأن جلده من النوع الحساس جدًا، موضحًا أنهم قاموا بعمل أكثر من عملية مسح وغطس داخل البحيرة ولكن المياه كانت ضحلة في المكان المتواجد به، كما أنه كان يوجد شواطئ رملية، بالإضافة إلى أنهم لم يجدوا الغذاء الذي يتغذى عليه في البحيرة في هذا الوقت من العام.

وأوضح أنهم استغرقوا يومًا كاملًا لإنقاذ الدولفين، لافتًا إلى أنهم قاموا بعملية المسح وعملية تصنيف الدولفين، مضيفَا أنهم قاموا بعملية مسح للبحيرة بعد استخراج الدولفين للتأكد من عدم وجود شيء آخر.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة نجحت في إنقاذ دولفين ضل الطريق داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي، وأعادته للبحر المتوسط بعد التأكد من سلامته.

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