نورهان: أنا كائن نهاري.. وباخد الشاي بلبن

قالت الفنانة نورهان: "أنا كائن نهاري، عارفة إن الليل بتاع الشعراء والحالمين والمحبين والعاشقين، بس بحب النهار، وبحب حرارة الشمس على وشي".



وأضافت: "بحب الصحيان بدري، ويومي في المصيف بيخلص على المغرب، مش بروح NIGHT CLUBS، ولما الدنيا تليل بروح أنام".



وتابعت، أن طباعها في مسألة التعود على فترة النهار مختلفة عن زملائها بالوسط الفني، مشيرةً إلى أن هذا ليس مرتبطًا بابنها معاذ، حيث كشفت أنها يفضل الليل وينام ساعات النهار: "سايباه كده لحد ما الدراسة تبدأ".