ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يكشف سبب ظهور بشرته باللون البرتقالي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:36 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب تلون بشرته باللون البرتقالي في بعض مقاطع الفيديو والصور.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن السبب في ذلك يعود لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة التي تجعل الشخص يبدو أصفر اللون.

وأشار ترامب أثناء حديثه في اجتماع مع أعضاء الحزب الجمهوري في مدينة بالتيمور، إلى نوع جديد من اللمبات موضحا أن هذه المصابيح أغلى بكثير من المصابيح القديمة الخافتة، لكنها تعمل بشكل أفضل.

وتابع ترامب قائلا: "المصابيح التي أجبرنا على استخدامها هي، أولًا وقبل كل شيء، سيئة لأنني دائمًا أبدو برتقاليًا"، مما تسبب في ضحك الحاضرين.

وألغت إدارة ترامب القواعد التي تتطلب استخدام هذه المصابيح بعد أن فرض الرئيس السابق باراك أوباما هذه المعايير، وكان من المفترض أن يزيد سعر المصابيح الكهربائية في الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزيادة بعد أيام.. الحق وفر في فاتورة الكهرباء

وصفها ترامب بـ المدينة المقززة.. 10 معلومات عن بالتيمور الأمريكية

ترشيحاتنا

تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة

في اللحظات الاخيرة لـ الميركاتو.. صفقة مدوية منتظرة بين الاهلي وبيراميدز

مصائب قوم عند قوم فوائد.. يورجن كلوب سعيد بسبب ودية منتخبي مصر وكرواتيا

عبد الله السعيد يوجه رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا

رئيس إنبي السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى مؤمن زكريا

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور