ترامب يكشف سبب ظهور بشرته باللون البرتقالي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب تلون بشرته باللون البرتقالي في بعض مقاطع الفيديو والصور.



وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن السبب في ذلك يعود لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة التي تجعل الشخص يبدو أصفر اللون.



وأشار ترامب أثناء حديثه في اجتماع مع أعضاء الحزب الجمهوري في مدينة بالتيمور، إلى نوع جديد من اللمبات موضحا أن هذه المصابيح أغلى بكثير من المصابيح القديمة الخافتة، لكنها تعمل بشكل أفضل.



وتابع ترامب قائلا: "المصابيح التي أجبرنا على استخدامها هي، أولًا وقبل كل شيء، سيئة لأنني دائمًا أبدو برتقاليًا"، مما تسبب في ضحك الحاضرين.



وألغت إدارة ترامب القواعد التي تتطلب استخدام هذه المصابيح بعد أن فرض الرئيس السابق باراك أوباما هذه المعايير، وكان من المفترض أن يزيد سعر المصابيح الكهربائية في الولايات المتحدة.