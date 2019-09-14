برلمانى: مؤتمرات الشباب أفرزت قيادات حققت نجاحا كبيرا تؤكد رؤية الرئيس الثاقبة

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة ،أن المؤتمرات الشبابية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت أهدافها لصالح الشباب المصري الواعد، من خلال استغلال حماسهم لفتح سبل جديدة لحشد إمكانياتهم الإيجابية، للتعبير عن طموحاتهم متسلحين بالثقة بالنفس والاستعانة بروحهم الإبداعية ، لافتا أنّ المؤتمرات الشبابية أفرزت القيادات الشبابية التي حققت نجاحات مبهرة بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.



وأكد عبد الوهاب خليل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أهمية مؤتمر الشباب الثامن الذي تنطلق أعماله غدا السبت ، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات بحضو 1600 شاب فى حوار فتوح يناقش قضايا الوطن والمرحلة الراهنة.



وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من تلك المؤتمرات هو إعطاء الفرصة للشباب المصري، لتولي المواقع القيادية داخل الدولة، موضحا أنّ مؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، أصبح لديها قيادات شبابية ناجحة وقادرة على تحمل المسؤولية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وهذا يؤكد أن الرئيس دائما لدية رؤية ثاقبة.