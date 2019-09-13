تراجع 7 قروش في أسبوع.. سعر الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 قروش مسجلا في ختام تعاملات الأسبوع نحو 16.44 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع.. وفقا لأحد بيانات أصدرها البنك الأهلي المصري.



وبدأ الدولار الأمريكي تعاملاته في بداية تعاملات الأسبوع يوم الأحد عند مستوى 16.44 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع ثم تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأثنين إلى 16.43 جنيه للشراء و 16.53 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار انخفاضا بقيمة قرشين خلال تعاملات الثلاثاء - منتصف الأسبوع - مسجلا 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.. ثم تراجع خلال تعاملات الأربعاء عند سعر 16.39 جنيه للشراء و 16.49 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الخميس مرتين متتاليتين خلال اليوم مسجلا مستوى 16.38 جنيه للشراء ثم 16.37 جنيه للشراء في نهاية تعاملات الأسبوع.



أسعار العملات الأجنبية



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 17.9481 جنيه للشراء و18.0653 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.1683 جنيه للشراء و20.2759 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسري نحو 16.5092 جنيه للشراء و16.6021 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.2003 جنيه للشراء و15.3079 جنيه للبيع.