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حمدي رزق: مصر مهتمة بمتابعة مؤتمر الشباب غدا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:09 م
حمدي رزق
حمدي رزق
خالد محيي الدين
قال الإعلامي حمدي رزق، إن مصر كلها مدعوة لمتابعة أعمال مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة، والذي سيعقد غدا صباحا برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر كلها مهتمة بذلك الحدث.

ونوه، "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن المؤتمر سيشهد عددا من الجلسات الهامة لمناقشة كافة التحديات والإنجازات التي قامت بها مصر.

وأضاف، أن الدولة قامت بالعديد من الإنجازات الكبرى في مكافحة الفساد والإرهاب في كافة بقاع مصر، خاصة الإرهاب الغاشم في سيناء، الذي تواجهه الدولة المصرية ورجالها بكل بسالة.

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