ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديد لها عبر إنستجرام، وهي بإطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، ما دفع جميع متابعيها للتعليق على صورتها، معبرين فيها عن حبهم الشديد لها.



وارتدت ميريهان حسين فستان كت، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وقام مصفف الشعر هيثم دهب بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها ليبرز من أنوثتها بشكل كبير.



واختار الميكب ارتيست رشاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج لـ ميريهان حسين، حيث ابرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع أحمر الشفاه الذي يتناسب مع لون الفستان.



ولم تتكلف ميريهان حسين في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اختارت بعض السلاسل الذهبية حول عنقها، مع قرطين ناعمين على اذنيها، وهو الأمر الذي أبرز من أناقتها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..