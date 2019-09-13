ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
آية التيجي
نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديد لها عبر إنستجرام، وهي بإطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، ما دفع جميع متابعيها للتعليق على صورتها، معبرين فيها عن حبهم الشديد لها.

وارتدت ميريهان حسين فستان كت، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وقام مصفف الشعر هيثم دهب بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها ليبرز من أنوثتها بشكل كبير.

واختار الميكب ارتيست رشاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج لـ ميريهان حسين، حيث ابرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع أحمر الشفاه الذي يتناسب مع لون الفستان.

ولم تتكلف ميريهان حسين في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اختارت بعض السلاسل الذهبية حول عنقها، مع قرطين ناعمين على اذنيها، وهو الأمر الذي أبرز من أناقتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

ترشيحاتنا

عملية جراحية في قدم "فيل" الاهلي

قنبلة في المنزل.. شركة غسالات تحذر العملاء من عيب تصنيع قاتل

ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه

نورهان: أجواء مجتمع الساحل الشمالي مزيفة ومظهرية

عاصفة رعدية تحرق 23 بقرة في لمح البصر .. شاهد ماذا حدث

كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور