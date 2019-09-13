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حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 ليبيين في تصادم سيارتين على مطروح - الإسكندرية الساحلي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:13 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ايمن محمود
أصيب 3 ليبيين إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ان الحادث وقع عن الكيلو 83 طريق مطروح إسكندرية الساحلي وتم نقل مصابي الحادث لمستشفي الحمام.

واضاف ان الحادث اسفر عن اصابة 3 ليبييّ الجنسية، وهم:

1- سالم فرجاني رمضان ابراهيم 40 سنة، من بنغازي يعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2- عبد السلام مفتاح حسين العمامي 20 سنة من بنغازي، يعاني من كدمه شديد بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- معتز يونس عثمان الورفلي 24 سنة من بنغازي يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وحرر المحاضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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