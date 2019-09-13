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منوعات

قادر على الطيران لأيام.. روسيا تفاجئ العالم بصاروخ خارق.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
أحمد شريف
دائمًا تتميز روسيا بصناعة الاسلحة العسكرية ذات التقنية العالية خاصة في الشق النووي حيث يهاب العالم أجمع قوتها العسكرية المشهود بكفاءتها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال تقرير لها، أن الجيش الروسي تمكن من تصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية قادر على الطيران لعدة أيام متتالية حيث سيتم الإعلان عنه حين يتم اكتشاف نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية وفي هذه اللحظة سيتم الكشف عنه في وقت مبكر وغير متوقع.

ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية التي تتوقع أن سلاح Burevestnik الفائق الطاقة سيكون جاهزًا لاستخدامه في الحروب خلال السنوات الست المقبلة.

وتاتي مفاجأة تصنيع هذا الصاروخ ذي القدرات الفائقة خلال كارثة انفجار الشهر الماضي أثناء تجربة صاروخية لسلاح "يوم القيامة" في البحر الأبيض مما أدى إلى تسرب إشعاعي قتل فيه ما لا يقل عن خمسة علماء وفنيون وتسمم آخرون.

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