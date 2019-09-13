ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة يكشف مخططا خبيثا نفذته جماعة الإخوان بين 2011 و2014.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:04 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في الفترة من 2011 وحتى 2014 شهدنا حالة من الانقسام في الشارع المصري وذلك بسبب مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك خطة لنشر الفوضى وإخوان الشياطين كانوا يعملون بنظام الخلايا العنقودية.

وتابع توفيق عكاشة: "الخلايا العنقودية كانت أهم أداة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى، وانتشرت الخلايا العنقودية بين الموظفين في عدد من الوزارات لنشر الفوضى وضرب الاقتصاد المصري".

وأكمل توفيق عكاشة: "شهدنا حالة من الترهل ونشر الشائعات بكثرة وكل ما شهدناه في تلك الفترة كانت من ضمن حروب الجيل الرابع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: تنظيم مصر لـ الكان من مكاسب ثورة 30 يوينو

تفجير معهد الأورام.. عكاشة: كنا أمام خلية شديدة الخطورة استخدمت العبوات الناسفة

ترشيحاتنا

انتخابات تونس.. الزبيدي وزير الدفاع المستقيل يفاجئ متعاطي الحشيش بهذا القرار

تركية تسعى للشهرة .. محمد النني يتجاهل الرد على فتاة "ظاهرة الانستجرام"

تأثيرات قوية.. ماذا تفعل ملعقة كركم في جسمك

في اللحظات الاخيرة لـ الميركاتو.. صفقة مدوية منتظرة بين الاهلي وبيراميدز

ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور