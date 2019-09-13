توفيق عكاشة يكشف مخططا خبيثا نفذته جماعة الإخوان بين 2011 و2014.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في الفترة من 2011 وحتى 2014 شهدنا حالة من الانقسام في الشارع المصري وذلك بسبب مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك خطة لنشر الفوضى وإخوان الشياطين كانوا يعملون بنظام الخلايا العنقودية.



وتابع توفيق عكاشة: "الخلايا العنقودية كانت أهم أداة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى، وانتشرت الخلايا العنقودية بين الموظفين في عدد من الوزارات لنشر الفوضى وضرب الاقتصاد المصري".



وأكمل توفيق عكاشة: "شهدنا حالة من الترهل ونشر الشائعات بكثرة وكل ما شهدناه في تلك الفترة كانت من ضمن حروب الجيل الرابع".

