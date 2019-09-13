تكريم العاملين بمسرح عبد الوهاب بالاسكندرية وأسرة بحر الهوى

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال،كرم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العاملين بمسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، أمس الخميس، وذلك فى ختام الموسم الصيفى للمسرح .



أناب رئيس البيت، المخرج هانى النابلسى، مدير مسرح عبد الوهاب، فى تسليم شهادات التكريم لخمسة من العاملين بالمسرح وهم " محمد النحاس، ياسر إبراهيم، مجدى عبد المنعم، السيد حامد، أحمد أمين" تقديرا لما بذلوه من جهد للمساهمة فى إنجاح الموسم الصيفى للمسرح .



وفى سياق متصل، كرمت جريدة الاسكندرية، فريق عمل مسرحية" بحر الهوى" التى اختتمت عروضها بالاسكندرية أمس الخميس، والتى من المقرر عرضها فى عدة محافظات أخرى سيعلن عنها قريبا، بحضور الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، ولفيف من الشخصيات العامة بمحافظة الاسكندرية .



يذكر أن مسرح محمد عبد الوهاب، الذى افتتحته وزيرة الثقافة، فى العام الماضى، قد شهد خلال الموسم الصيفى عروضا مسرحية متميزة، حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، بداية بالعرض المسرحى "مكتوبلي أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه، تأليف حسن عبد السلام، وإخراج عبد المنعم محمد، وحتى ختام الموسم بالعرض المسرحى "بحر الهوي" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تأليف محمد عبدالله وإخراج هاني النابلسي، ليعود مسرح محمد عبد الوهاب لمكانته وتألقه من جديد، كأهم وأحدث الصروح المسرحية بالإسكندرية .