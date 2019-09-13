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ديني

لم أقترب من زوجتي بعد الدخلة.. فهل يحق لها نفقة المتعة عند الطلاق.. علي جمعة يجيب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:44 م
الطلاق
الطلاق
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القانون المصري أقر بحصول الزوجة على نفقة المتعة من زوجها بمجرد دخولهما شقة الزوجية وإغلاق بابها.

وأضاف علي جمعة، خلال رده على سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "دخل رجل بزوجته بدون فض غشاء البكارة، فهل تثبت لها نفقة المتعة"؟ مجيبا: "نعم يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة من هذا الزوج في هذه الحالة طالما انفرد بها في مكان مغلق حتى ولو لم يلمسها او يقترب منها ".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هناك نفقتين للمرأة فى التطبيق المصري للفقه الإسلامي، الأولى منها هي نفقة المتعة لقوله تعالى "فمتعوهن" و تقدر بـ24 شهرا، والنفقة الثانية هي نفقة العدة وتكون فى 3 أشهر على الغالب من حالات الحيض عند النساء، وبذلك يكون مجموع النفقتين 27 شهرا .

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