عماد حجازي: تمويل شراكات ودعم البحث العلمي.. أهم أهداف هيئة العلوم

أشاد الدكتور عماد حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والابتكار، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إنشاء الهيئة يعد نقلة كبيرة للبحث العلمي، موضحًا أن الفترة المقبلة تحتاج ان نستغل مخرجات البحث العلمي بشكل يكون له عوائد اقتصادية كبيرة.



وأشار"حجازي"، إلى أن الهيئة معنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في كل التخصصات، فهى ذراع تمويلية للدولة في البحث العلمي، مضيفا أن الهيئة لها صلاحيات في تأسيس شركات، كما أن لها ميزانية كبيرة، ومن ثم فالهيئة تستهدف تحويل المخرج العلمي إلى قيمة مضافة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والابتكار، أن تمويل شراكات واتفاقيات ودعم البحث العلمي أهم أهداف الهيئة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجالات المختلفة، كااشفا أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم برامج الهيئة بتكلفة 182 مليون جنيه.



ونوه "حجازي"، أن الهيئة تستهدف نوعين من الباحثين، إحدهما موجه لكل العاملين في البحث العلمي سواء صغار السن أو كبار السن، والمجموعة الثانية تستهدف الباحثين صغار السن بحد أقصيى 40 عاما، وهناك لجان متخصصة مكونة من باحثين ومصنعين لنقييم الأفكار هل هى مفيدة للدولة أم لا، متوقعا أان تصدر اللوائح الكاملة للهيئة خلال 3 شهور.



وتتجه الدولة بقوة نحو افتتاح الجامعات التكنولوجية، وحث الطلاب على الالتحاق بها، باعتبارها مسئولة عن تخريج طلاب يحتاجهم سوق العمل، خاصة وأن أغلب التقارير تشير إلى أن جزءا كبيرا من الوظائف الموجودة حاليا ستختفي بعد عدة سنوات لتوجه الدولة نحو الرقمنة.



وفي خطوة تحدث لأول مرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات كمثال جديد على المدارس التطبيقية، ويقبل بها الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، وتوفر تلك المدرسة فضلا عن التعليم فرصا تدريبية ودخلا ماديا، وتقع المدرسة في مدينة العبور ويقبل بها إناث وذكور.



وفي سياق آخر وقعت السفارة المصرية في لندن إتفاقية مع جامعة لندن للاقتصاد لإنشاء فرع للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

