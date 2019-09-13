ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة ليفانتي بالدوري الأسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه المُستدعاة رسميًا، لخوض مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني، والتي ستقام ظهر السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الليجا.وشهدت قائمة النادي الملكي غياب ثمانية لاعبين، وهم لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي، ماركو أسينسيو بالإضافة إلى إيسكو بسبب الإصابة.بينما يغيب براهيم دياز، إلى جانب ماريانو، بالإضافة إلى أودريوزولا، لوجهة نظر فنية، بينما يغيب جاريث بيل بسبب الإيقاف.وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي.خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، نانشو، ميندي، مارسيلو.خط الوسط: كروس، خاميس، كاسيميرو.خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، هازارد، رودريجو.