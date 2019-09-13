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حوادث

وزارة الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:44 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة
محمد صبري - إسلام مقلد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ويأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

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